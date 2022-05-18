Nallıhan'da Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Nallıhan'da Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı

18.05.2022 21:22
Nallıhan'da Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Nallıhan ilçesinde Türkiye'nin 46. milli parkı ilan edilen Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nallıhan ilçesinde Türkiye'nin 46. milli parkı ilan edilen Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezinde milli park ilan edilen Nallıhan Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısına, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Milli Parklar Şube Müdürü Koray Sunamak, Ankara Şube Müdürü Elif Akyıldız, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ceylan, toplantıda, Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın özelliklerini aktararak, milli parka sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Sarıçalı Milli Parkı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

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