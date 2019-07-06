Nallıhan'da "Sarıkız" paniği
1 saat önce
Nallıhan'da sıcaklığın mevsim normalleri üstünde gitmesi ile birlikte Çayırhan mahallesinde halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Nallıhan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
'da sıcaklığın mevsim normalleri üstünde gitmesi ile birlikte Çayırhan
mahallesinde halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Nallıhan'da havaların çok sıcak gitmesiyle ortaya çıkan örümcekler Çayırhan mahallesi sakinlerinin korkutmaya başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümcegi park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde sıklıkla rastlanan sarıkız örümceği Nallıhan'da da görülmeye basladı. Zehri ve ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka doktora başvurmasını istedi. - ANKARA
Camide futbol oynayan çocuklara, sosyal medyada tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti
Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme
Denizli'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüphelinin evini bastılar