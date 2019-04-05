Nallıhan'da Satranç Turnuvası
1 saat önce
Nallıhan'da Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenleyecek.
Nallıhan
'da Emniyet Müdürlüğü
ve Milli Eğitim Müdürlüğü
, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenleyecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 7 Nisan
'da Öğretmenevi'nde düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere, Polis Haftası
etkinliklerinde çeşitli hediyeler verilecek.
Haftası kapsamında şiir ve kompozisyon yarışması da düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA
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