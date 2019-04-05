Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Satranç Turnuvası

Nallıhan'da Satranç Turnuvası

1 saat önce

Nallıhan'da Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenleyecek.

Nallıhan'da Satranç Turnuvası, System.String[]
Nallıhan'da Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenleyecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 7 Nisan'da Öğretmenevi'nde düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere, Polis Haftası etkinliklerinde çeşitli hediyeler verilecek.

Haftası kapsamında şiir ve kompozisyon yarışması da düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Nallıhan, Güncel
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