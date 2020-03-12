Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi' ilgi gördü - Son Dakika

Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.

Nallıhan'da

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 10 Mart'ta açılan sergiye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.

Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtilirken, sergiyi gezenler özellikle şehitlerin eşyaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri
00:47 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:46 Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla...
00:45 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
00:45 Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu
00:44 Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]