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Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:00 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 10 Mart'ta açılan sergiye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.
Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtilirken, sergiyi gezenler özellikle şehitlerin eşyaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
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