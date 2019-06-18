Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da sel Hoşebe mesire alanı ve Kabaca köyünü vurdu
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Nallıhan'da sel Hoşebe mesire alanı ve Kabaca köyünü vurdu

1 saat önce

Nallıhan'da etkili olan yağış, Hoşebe mesire alanını ve bazı köyleri felç etti.

Nallıhan'da sel Hoşebe mesire alanı ve Kabaca köyünü vurdu, System.String[]
Nallıhan'da etkili olan yağış, Hoşebe mesire alanını ve bazı köyleri felç etti.

Nallıhan'da Hoşebe mesire ve piknik alanında metrekare başına yağan 17 kilo yağış sonrasında hayat durma noktasına geldi. Piknik yapan kisiler selden son anda kurtuldu. Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan'ı etkilemeye devam ediyor.

Hoşebe mesire alanının yani sıra Nallıhan Kabaca köyünde de etkili olan yağış sonrasında gelen sel tarlada çalışan köylüleri vurdu. Tarlasında geçtiğimiz günlerde etkili olan selden gelen çamurları temizlerken yağmura yakalanan 2 köylü sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
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