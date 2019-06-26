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Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

51 dakika önce

Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetiştiANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti
ANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara- İstanbul D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı.
Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan, ASKİ, 3. Sayfa
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