Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti
51 dakika önce
Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetiştiANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Nallıhan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
'da selde kalan araca ASKİ
ekipleri yetişti
ANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara- İstanbul
D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı.
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