Nallıhan'da selden hayvanlarını son anda kurtardılar
42 dakika önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlar, Sarıyar Mahallesi'nde sele neden oldu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesinde etkili olan yağışlar, Sarıyar
Mahallesi'nde sele neden oldu. Bir tarlada otlayan hayvanlar ise son anda kurtarıldı.
Nalıhan'da akşam saatlerinde başlayan yağış kuvvetini artırarak Sarıyar Mahallesi genelinde sele neden oldu. Yağışın kuvvetli olması sebebiyle telefon şebekelerinde ve internet ağlarında kesinti yaşandı. Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği yapan İksak Demirtaş ve Erol Eren'e ait tarlalar sular altında kalırken, sel ve çamurdan hayvanlar zor kurtarıldı. İksak Demirtaş'a ait çoban köpeği ise sele kapılarak telef oldu. - ANKARA
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