Nallıhan'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Ankara genelinde bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Etkili olan toz fırtınası Nallıhan ilçesinde de kendini gösterdi. Fırtınanın etkili olması sonucu Nallıhan'ın Sarıyar Mahallesi'nde Gürbüz Karakaya'ya ait bir evin ve garajın çatısı uçtu. - ANKARA