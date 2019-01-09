Nallıhan'da Sokak Hayvanlarına Yem Desteği

Nallıhan Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için ilçedeki ve bazı noktalara yem bırakıldı.

Nallıhan Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için ilçedeki ve bazı noktalara yem bırakıldı.



Zorlu kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kedi, köpek ve kuşlar için belirli noktalara yem bırakan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmamasına çalışıyor.



Uygulamanın, kış boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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