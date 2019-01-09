Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Sokak Hayvanlarına Yem Desteği

Nallıhan'da Sokak Hayvanlarına Yem Desteği

1 saat önce

Nallıhan Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için ilçedeki ve bazı noktalara yem bırakıldı.

Nallıhan'da Sokak Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Nallıhan Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için ilçedeki ve bazı noktalara yem bırakıldı.

Zorlu kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kedi, köpek ve kuşlar için belirli noktalara yem bırakan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmamasına çalışıyor.

Uygulamanın, kış boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Nallıhan, Güncel
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