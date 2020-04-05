Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika
Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
6 saat önce
Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, PTT'den düzenli merkezi yardım alan kişilere yönelik yapılan yardım miktarlarının Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Destek Grupları tarafından, emniyet ve jandarma gözetiminde evlerinde kendilerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, bin lira yardımın, iki gündür Vefa Destek grupları tarafından evlerine kadar götürülerek, kendilerine teslim edildiği ve toplamda 490 kişiye ulaşıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:36 Kaynak: AA
Son Dakika PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz