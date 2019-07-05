Nallıhan'da su baskınlarına 19 dakika yağmur yetti
1 saat önce
Nallıhan'da su baskınlarına 19 dakika yağmur yettiANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı ve bugün öğleden sonra hava aniden değişerek kendini yağmura bıraktı.
Nallıhan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
'da su baskınlarına 19 dakika yağmur yetti
ANKARA - Ankara
'nın Nallıhan ilçesinde sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı ve bugün öğleden sonra hava aniden değişerek kendini yağmura bıraktı.
Nallıhan'da 10 dakika kadar yağan yağmur sonrası çeşitli köyler sel sularına mahsur kaldı. Sobran deresinde sel suları yükseldi. Emremsultan köyünde sel suları yollara taştı. Kendini sele bırakan yağmur ulaşımda zorluklar yaşattı.
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