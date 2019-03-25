Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Tamamlanan Mezbaha Hizmete Girdi

Nallıhan'da Tamamlanan Mezbaha Hizmete Girdi

1 saat önce

Nallıhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbaha hizmete girdi.

Nallıhan'da Tamamlanan Mezbaha Hizmete Girdi, System.String[]
Nallıhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbaha hizmete girdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi Avrupa standartlarında bir mezbahaya kavuşturduklarını söyledi.

Sürdürülen çalışmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin de desteğini aldıklarını anlatan Öntaş, mezbahanın 550 metrekarelik alana yapıldığını belirtti.

Öntaş, mezbahada günlük 25 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvan kesilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni mezbahada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapılacak. Son teknolojik aletler ile hizmet verilecek. İçerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim alanlarının farklı olacağı şekilde projelendirildi. Ayrıca uygun soğuk hava depoları da mevcut."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Ankara, Avrupa, İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel
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