Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da tarhana ayı başladı
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Nallıhan'da tarhana ayı başladı

1 saat önce

Nallıhan'da faydası saymakla bitmeyen tarhana yapımı başladı.

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Nallıhan'da faydası saymakla bitmeyen tarhana yapımı başladı. Tarhanalar kurumak için çatılara serildi. İçeriği ile her türlü şifa ve fayda içeren tarhana kurumak için güneş gören yerlere bırakıldı.

Dar gelirli insanların "Darhane" olarak isim verdikleri tarhana kış aylarının vazgeçilmezidir. Saymakla bitmeyecek faydaları vardır.

Uzmanlar tarhananın faydalarını şöyle sıralamakta:

"Besleyicidir, Kalsiyum, demir ve çinko içerir, Bağışıklık sistemini güçlendirir, A ve B vitamini barındırır, Damar tıkanıklığını önler, Antioksidan etkili en zengin bitki olan soğanı içerdiğinden kansere karşı koruma sağlar, Soğuk algınlığı, astım ve bronşit hastalıklarına karşı ön tedavi sağlar, İçerdiği yüksek lif oranlarından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak için tercih edilen yiyeceklerdendir." - ANKARA
Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:26 Kaynak: İHA
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