Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu
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Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden olurken tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden olurken tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

Nallıhan'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynırlarını da sürükleyerek yolları kapattı. Nalıhan'da tarım arazileri de su baskınları nedeniyle olumsuz etkilendi. Birçok tarım arazisi su altında kaldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan, 3. Sayfa
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