Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden olurken tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden olurken tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
Nallıhan'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynırlarını da sürükleyerek yolları kapattı. Nalıhan'da tarım arazileri de su baskınları nedeniyle olumsuz etkilendi. Birçok tarım arazisi su altında kaldı. - ANKARA
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