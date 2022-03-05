Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş senede imza attırdıkları mağdurları tehdit ederek icraya verdikleri tespit edilen 2 kişinin evlerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile mağdurlara ait senetler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.?
Kaynak: AA
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