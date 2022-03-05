Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı

05.03.2022 13:49
Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş senede imza attırdıkları mağdurları tehdit ederek icraya verdikleri tespit edilen 2 kişinin evlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile mağdurlara ait senetler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.?

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Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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