Nallıhan'da terk edilmiş helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı - Son Dakika

Nallıhan'da terk edilmiş helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında yaşanan olayda Çalıalan köyü Baraman Mahallesi Alancık mevkisine 8 yıl önce mantar toplamak amacıyla giden Sedat Çelik ve Ergün Açıkgöz, dağ yamacındaki bulunan tarlada kısmen parçalanmış helikopter bulmuştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında yaşanan olayda Çalıalan köyü Baraman Mahallesi Alancık mevkisine 8 yıl önce mantar toplamak amacıyla giden Sedat Çelik ve Ergün Açıkgöz, dağ yamacındaki bulunan tarlada kısmen parçalanmış helikopter bulmuştu. Şaban Açıkgöz'e ait 20 dönümlük arazide bulunan helikopterin kaldırılması için bir çok girişimde bulunulmasına rağmen yanıt alınamamıştı. Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı

Tarlada bulunan helikopterin üzerindeki "G-CCWJ R44 clıpper II CITY&DOCKLANDS GROUP" yazıları dikkat çekmişti.

Aradan geçen 8 yılın sonunda helikoptere dair bir ses çıkmayınca helikopter hurdaya çıktı. Hurdaya çıkan helikopter Sakarya Karasu'da helikopter meraklısı bir aileye satıldı. Helikopterin tarlasından taşınması sonucu mutluluğunu dile getiren tarla sahibi "Sonunda tarlamda rahatça ekin yapabileceğim" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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