Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek

Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 5 bloktan oluşun 2+1 96 konutun anahtarları, 22 Kasım'a kadar hak sahiplerine verilecek.

Belediye, konutların teslim tarihini ve DASK poliçe bilgilerini SMS yoluyla hak sahiplerine ulaştırdı.