Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek
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Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.

Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek, System.String[]

Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 5 bloktan oluşun 2+1 96 konutun anahtarları, 22 Kasım'a kadar hak sahiplerine verilecek.

Belediye, konutların teslim tarihini ve DASK poliçe bilgilerini SMS yoluyla hak sahiplerine ulaştırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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