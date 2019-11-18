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Nallıhan'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edilecek
6 saat önce
Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar sahiplerine teslim edilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 5 bloktan oluşun 2+1 96 konutun anahtarları, 22 Kasım'a kadar hak sahiplerine verilecek.
Belediye, konutların teslim tarihini ve DASK poliçe bilgilerini SMS yoluyla hak sahiplerine ulaştırdı.
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