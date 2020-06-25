Nallıhan'da TOKİ Konutları yarın çekilecek kura ile sahiplerini bulacak - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi öncülüğünde ilçede yapılması planlanan 2. Etap TOKİ Konutlarının kura çekiminin yarın yapılacağını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Nallıhan ilçesinde çok önemli bir projenin daha hayata geçireceği açıklandı.

Açıkalamaya göre, Belediye tarafından başlatılan çalışma ile TOKİ işbirliği içinde ilçede Atatürk Mahallesinde düşük maliyetli dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalarda, 3+1 60 konut ve 2+1 140 konut toplamda 200 konutun kura çekimi yapılacak.

2. Etap TOKİ Konutlarının kuraları 26 Haziran Cuma günü Saat 16.00'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından ( Twitter, Facebook, YouTube) ve Nallıhan belediyesi sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin ardından konutların yapımına başlanacak.