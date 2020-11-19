Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti - Son Dakika

Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti
19.11.2020 15:00
Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti Ankara ve Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarıyar Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri dikkat çekiyor.
Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti
ANKARA - Ankara ve Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarıyar Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri dikkat çekiyor.
Başkent'te Nallıhan'ın simgesi haline gelmiş Sarıyar Barajı'nda bulunan baraj göletinde balıkların toplu şekilde suyun üzerine çıkarak ölmesi bölge halkının dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar, gölün dibinde 30-40 metre çamur katmanı oluştuğunu ve bu oluşan çamur katmanının yaydığı metan gazı yüzünden balıkların oksijensiz kalarak öldüğünü söyledi. Her gün yüzlerce balığın baraj gölünün kıyısına vurduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
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