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Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı

03.02.2022 11:18
Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı

Nallıhan ilçesinde polis ekiplerince Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) üzerinden trafik denetimi gerçekleştirildi.

Nallıhan ilçesinde polis ekiplerince Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) üzerinden trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, yoğun olarak kullanılan cadde ve kavşaklarda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve yaya önceliği gibi konular kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Denetimlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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