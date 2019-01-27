Nallıhan'da Trafik Kazası: 6 Ölü
30 dakika önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı
'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresinde 06 NAV 66 plakalı midibüs, Çayırhan
Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran'ın kullandığı iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı tıra çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan
(22) ve Ömer Selim
Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Beypazarı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:08 Kaynak: AA
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