Nallıhan'da üretici pazarı kuruldu - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, halkın doğrudan doğal ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla üretici pazarı kurdu.

İlçedeki üreticiler, özverili şekilde yetiştirdikleri ve ürettikleri ürünleri bundan böyle Cumhuriyet Meydanı'nda kendilerine gösterilen alanlarda satılabilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine, belediye olarak tüm çalışmaları vatandaş odaklı yaptıklarını söyledi.

Karar doğrultusunda bundan böyle ilçede hafta içi her gün üretici pazarının kurulacağını belirten Selvi, "Burada satışa sunulan ürünler direkt tüketiciyle buluşuyor. Hafta boyunca müşterilerini ağırlayacak pazarda, kaliteli, hesaplı ve teze ürünler vatandaşa sunuluyor." dedi.