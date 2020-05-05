Nallıhan'da üretilen maskeler hastaneye teslim edildi - Son Dakika

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde üretilen maskeler, Nallıhan Devlet Hastanesine teslim edildi.

Nallıhan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sağlıkçıların korunması içi yaptıkları katkılar dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve kursiyerlerine teşekkür edildi.

Merkez Müdürü Şazimet Erbil, özverili bir çalışma ile usta öğreticilerin 1500 koruyucu maske imal ettiklerini söyledi.

Erbil, yapılan maskeleri Devlet Hastanesi yetkililerine götürerek teslim ettiklerini ve talep oldukça da maske üretiminde bulunacaklarını kaydetti.