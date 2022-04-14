Nallıhan'da üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Nallıhan'da üst yapı çalışmaları devam ediyor

14.04.2022 18:39
Nallıhan'da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi, üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi, üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezinde 17 bin 700 metrekare zemin üst kaplaması değişimi ve kaldırım yapıldığı belirtildi.

Nasuhpaşa Caddesi Cami Sokak, Namık Kemal Caddesi ve Çınar Sokak üzerinde toplam 21 binanın cephe düzenleme işinin devam ettiği açıklamada, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Öntaş, "Her haftaya, her güne daha büyük hizmet aşkı ile uyanıyoruz. Nallıhan'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Nallıhan Belediyesi, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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