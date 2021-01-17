Nallıhan'da yaban hayatı için doğaya ot bırakıldı - Son Dakika

Nallıhan'da yaban hayatı için doğaya ot bırakıldı
17.01.2021 16:59
Nallıhan'da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şefliği ekipleri tarafından, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayatı için doğaya ot ve saman bırakıldı.
Nallıhan'da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şefliği ekipleri tarafından, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayatı için doğaya ot ve saman bırakıldı.
İlçe genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya ot ve saman bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu alanlarda yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Son Dakika İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi F.Bahçe'nin anlaştığı Mesut Özil saat 00.15'te İstanbul'a gelecek Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor Babasına Atatürk'ün hediye ettiği mendili maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı