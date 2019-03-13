Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da, "Yalnız Değilsiniz Projesi"

Nallıhan'da, "Yalnız Değilsiniz Projesi"

11 dakika önce

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen sene başlatılan "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Nallıhan'da,
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen sene başlatılan "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yardıma muhtaç, yaşlı ve hasta durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, ziyaretlerle gönüllerini almak amacıyla SYDV tarafından başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere yardıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı kişilere yönelik ev ziyaretleri düzenlendiği, bu sayede ziyaret edilen kişilere moral ve motivasyon sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Kaymakam Murat Kahraman, Nallıhan SYDV Müdürü Hasan Olum, proje koordinatörü İbrahim Elagöz ve proje ekibinin Atatürk Mahallesinde yaşayan şehit babası Ramazan Arıcı ve eşi Atiye Arıcı'yı ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyarette aile bireyleri ile sohbet eden Kaymakam Kahraman, 'Devletimiz sizi yalnız bırakmayacak. Ziyaretlerimiz sürecek.' dedi. Şehit babası Arıcı ise Kaymakam ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:16 Kaynak: AA

Nallıhan, Güncel
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