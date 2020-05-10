Nallıhan'da yaşlılar ATM'lere ve meydanlara koştu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik izin verilmesi nedeniyle Nallıhan'da yaşlılar ATM'lere ve meydanlara akın etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona ermesi ve verilen 4 saatlik izin nedeniyle Nallıhan'daki yaşlılar sokaklara çıktı. Cumhuriyet Meydanı, Kocahan, pirinç alanı gibi meydanlara çıkan yaşlılar ATM'lere de akın ettiler.

Yaşlılar iki aydan beri sokağa çıkmadıklarını belirterek uygulamanın güzel olduğunu söylediler. Yaşlılardan bazıları yasak süresince hiç dışarı çıkmadıklarını, ilk kez sokağa çıktıklarını söyleyerek bu izinin çok iyi geldiğini, bacaklarının hareket ettiğini söylediler. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede görev yapan polis ekipleri çıkışlarına izin verilen yaşlıları sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri için ikaz etti. - ANKARA