Nallıhan'da yaşlıların tüm ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika

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Nallıhan'da yaşlıların tüm ihtiyaçları gideriliyor
7 saat önce
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İlçe Kaymakamı Murat Kahraman'ın öncülüğünde başlatılan "Yalnız Değilsiniz" projesi 3. döneminde faaliyetlerine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İlçe Kaymakamı Murat Kahraman'ın öncülüğünde başlatılan "Yalnız Değilsiniz" projesi 3. döneminde faaliyetlerine başladı.
Proje kapsamında yaşlı bakımı ve ev hizmetleri konusunda eğitim verilen 5 personel istihdam edilerek personeller periyodik aralıklarla evlerinde ziyaret edecekleri yaşlıların, ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını gideriyor. SYDV Müdürü Ibrahim Elagöz yaptığı açıklamada "ADEM projesi yeni döneminde aşçılık kursunda uygulama olarak hazırlanan yemeklerde ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır" dedi. - ANKARA
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