Nallıhan'da yavru ayı köye indi - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gökçeöz köyü civarında tarafından başı boş olarak köy civarında bir yavru ayı görüldü.



Sokağa çıkma kısıtlamasın ardından yaşanan sakinlik vahşi hayvanların insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine inmelerine neden oluyor. Nallıhan'ın Gökçeöz köyünde de yavru bir ayı yerleşim birimi yakınlarına kadar geldi. Ayının görülmesinin ardından durum Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Nallıhan Şefliğine bildirildi. Alanda yapılan inceleme sonucunda yavru ayının annesinin olmadığı kanaatine varıldıktan sonra yavru ayı Nallıhan Şefliği ekiplerince yakalanarak muhafaza edildi. Yavru ayı gerekli veteriner hekim kontrolü yapıldıktan sonra, Bursa Karacabey Ayı rehabilitasyon Merkezine götürüleceği öğrenildi. - ANKARA