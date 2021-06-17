Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı - Son Dakika

Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Emremsultan köyünde bir ses duyarak evinden dışarı çıkan Rahime Demir, köpeklerin yavru bir ceylana saldırdığını gördü. Demir, yavru ceylanı köpeklerin elinden kurtarmak için durumu Recep Demir ve Turan Güneş'e haber verdi. Vatandaşlar, yavruyu öldürülmeden köpeklerin elinden kurtardı. Köy muhtarı Halil Gürkan, hemen Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen görevliler ceylanı koruma altına alırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Son Dakika

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı

Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor

Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti

Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu