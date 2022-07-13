Nallıhan'da yaz şenliği yapıldı - Son Dakika
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Nallıhan'da yaz şenliği yapıldı

13.07.2022 12:40
Nallıhan'da yaz şenliği yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Sarıyar Yaz Şenliği" düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Sarıyar Yaz Şenliği" düzenlendi.

Sarıyar ve Çevresi Yardımlaşma ve Kültür Derneğince (SARDER) Sarıyar Mahallesi pazar yerinde organize edilen şenlikte, çeşitli yarışma ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Yaprak sarma yarışmasının yanı sıra masa tenisi turnuvası, yumurta taşıma, çuval ile ilerleme, halat çekme ve sandalye yarışmalarıyla süren şenlikte TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal ve eşi Cem Gürdal sahne aldı.

Sarıyar Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle şenlik son buldu.

SARDER Başkanı Feridun Tekin, etkinlikteki açıklamasında, mahalle halkının salgından dolayı uzun süre sosyal faaliyetlerden mahrum olduğunu, bu yaz güzel etkinlik planladıklarını belirtti.

Şenliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, siyasi partilerin temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.

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Kaynak: AA

Nallıhan, Sarıyar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da yaz şenliği yapıldı - Son Dakika

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