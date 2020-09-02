Nallıhan'da yeniden orman yangını (4) - Son Dakika

Nallıhan'da yeniden orman yangını (4)
Nallıhan'da yeniden orman yangını (4) İKİ KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Karakiriş Dağında devam eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.
Nallıhan'da yeniden orman yangını (4)
İKİ KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Karakiriş Dağında devam eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin yoğun şekilde sürdürdüğü söndürme çalışmalarında yangının etrafının çevrildiği öğrenildi. Bu arada alevlerin tehdit ettiği Beyalan ve Nallıgölcük köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Sarıkaya ve Belenören köylerinde de önlem amaçlı ekip bulunduruluyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ KOORDİNE ÇALIŞMASINI YÖNETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını koordine etti. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nallıhan yangınını, Yangın Koordine Merkezimizden koordine ediyoruz. Yangını etrafı çevrilmiş durumda. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlayacağız dedi.
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