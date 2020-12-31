Nallıhan'da Yerel Eylem Grubu kuruldu - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde kırsal kalkınmayı amaçlayan Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu.

Nallıhan Yerel Eylem Grubu Müdürü Hasan Olum, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal alandaki potansiyellerinin turizm, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında kırsalı harekete geçirmek olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde kurulan 55 Yerel Eylem Grubundan biri olduklarını belirten Olum, Nallıhan'daki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi gibi konular üzerinde proje bazlı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayacaklarına vurgulayan Olum, "Kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılması konularında stratejik çalışmalar yapacağız. Yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu anlamda öncelikli derneklerden, kooperatiflerden ve kuruluşlardan güzel projeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.