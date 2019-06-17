Nallıhan'da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.
Nallıhan pazarında yerini alan yerli domates, biber, fasulye, patlıcan, dolma biberi, salatalık, sabah tezgahlarda satışa sunulduğu tezgahlarda uygun fiyatlı oluşu sebebiyle tükendi. Müşteriler hormonlu sebze meyveden bıktıklarını söyleyerek, yerli mahsüllerin çıkmasına sevindiklerini aktardı. - ANKARA
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