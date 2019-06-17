Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu
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Nallıhan'da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Nallıhan'da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Nallıhan pazarında yerini alan yerli domates, biber, fasulye, patlıcan, dolma biberi, salatalık, sabah tezgahlarda satışa sunulduğu tezgahlarda uygun fiyatlı oluşu sebebiyle tükendi. Müşteriler hormonlu sebze meyveden bıktıklarını söyleyerek, yerli mahsüllerin çıkmasına sevindiklerini aktardı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan
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