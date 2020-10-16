Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor - Son Dakika

Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor

16.10.2020 14:21
Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor, System.String[]

Nallıhan Belediyesince yeşil alan oluşturma ve park yapım işi devam ediyor.

Nallıhan Belediyesince yeşil alan oluşturma ve park yapım işi devam ediyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, şehirlerin parkları ve yeşil dokusuyla nefes aldığını söyledi.

İlçe genelinde her geçen gün kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma çabasında olduklarını belirten Öntaş, "Bu anlamda çalışmalarda bulunuyoruz. İlçe genelinde yeni parklar yaparak halkın hizmetine sunuyoruz. 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde iki parkın yapımını tamamladık. Mahalle sakinlerinin gönül rahatlığı ile gidebilecekleri mekanları oluşturduk. İlçenin güzelliğine güzellik katıyoruz." dedi.

İlçede parksız mahalle kalmadığını dile getiren Öntaş, "Bazı mahallelerimizde konum ve büyüklük itibarıyla 2-3 park bulunuyor. Kısa süre içinde 2 mahallemizdeki parkları da halkın hizmetine sunduk." diye konuştu.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti         
11:55
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:14:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei