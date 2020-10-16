Nallıhan'da yeşil alan oluşturma ve park yapım işleri sürüyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesince yeşil alan oluşturma ve park yapım işi devam ediyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, şehirlerin parkları ve yeşil dokusuyla nefes aldığını söyledi.

İlçe genelinde her geçen gün kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma çabasında olduklarını belirten Öntaş, "Bu anlamda çalışmalarda bulunuyoruz. İlçe genelinde yeni parklar yaparak halkın hizmetine sunuyoruz. 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde iki parkın yapımını tamamladık. Mahalle sakinlerinin gönül rahatlığı ile gidebilecekleri mekanları oluşturduk. İlçenin güzelliğine güzellik katıyoruz." dedi.

İlçede parksız mahalle kalmadığını dile getiren Öntaş, "Bazı mahallelerimizde konum ve büyüklük itibarıyla 2-3 park bulunuyor. Kısa süre içinde 2 mahallemizdeki parkları da halkın hizmetine sunduk." diye konuştu.