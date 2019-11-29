Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü - Son Dakika
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü
7 saat önce
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölüANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Çayırhan beldesindeki Solta Boğazı mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Bakım Şefliği'ne ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, karşı şeride geçerek, devrildi. Sürücü Süleyman Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil