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Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
6 saat önce
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Çayırhan beldesindeki Solta Boğazı mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Bakım Şefliği'ne ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, karşı şeride geçerek, devrildi. Sürücü Süleyman Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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