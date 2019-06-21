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Nallıhan'da yürek ısıtan proje

33 dakika önce

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Yalnız Değilsiniz" isimli yaşlı ve engelli bakımı projesi ile yaşlılara ve engellilere el uzatıyor.

Nallıhan'da yürek ısıtan proje, System.String[]
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Yalnız Değilsiniz" isimli yaşlı ve engelli bakımı projesi ile yaşlılara ve engellilere el uzatıyor.

Adem Projesi çerçevesinde aşçı yardımcılığı kursunda yapılan yemekler, yoksul yardıma muhtaç kişilere dağıtılıyor. Yardıma muhtaç kişilere el uzatılan projede evlerdeki eksiklikler giderilerek, evlerde eskimiş olan eşyalar yenileri ile değiştiriliyor. Her gün sıcak yemekler getiriliyor. Yalnız değilsiniz Yaşlı ve Engelli Bakımı Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü finansmanı ile karşılanıyor. Proje kapsamında Kavacık Mahallesi'nde oturan Ayşe Gümüş'ün evine konuk olan görevliler, hayır duaları ile karşılandı. İlçe kaymakamını çok sevdiğini aktaran Gümüş, hayır duaları ile görevlileri işleri bittikten sonra uğurladı. Ayşe Gümüş, "Bana kaymakamımızın çok faydası dokundu, Allah ondan razı olsun. Şuan tek isteğim onunla görüşmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
Gümüş, Nallıhan, Güncel
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