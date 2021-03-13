Nallıhan'da yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, aracılığıyla bir hayırsever tarafından yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, Cayır Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, yürüme güçlüğü çeken Kaya'ya ismi açıklanmayan hayırsever tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye verildi.

Belediye Başkanı Öntaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olduklarını kaydederek, "Kardeşimize bugün tekerlekli sandalye hediye ederek, onu hayata bağlamaya çalıştık. Artık rahatlıkla her yere gidebilecek." ifadelerini kullandı.