Nallıhan'daki bir parkta çocuk oyun alanına zarar verildi - Son Dakika

Nallıhan ilçesindeki bir mahallenin parkındaki çocuk eğlence ve oyun alanlarına zarar verildi.

Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyenin bir parkındaki çocuk oyun alanlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeyi her yönüyle modern bir kent yapma yolundaki çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Çayırhan Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuk parkuru oyun alanlarına zarar verildiğini belirten Selvi, "Oyun alanlarını kamu yararı gözetilerek çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için yapıyoruz. Bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.