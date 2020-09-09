Nallıhan'daki camiler ile köy odalarının bakımları yapılıyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesince, mahallelerde bulunan köyler ile ortak kullanım alanlarında bakım ve onarım çalışması sürdürüyor.

İlçenin Belenören Mahallesi'nin muhtarı Musa Özmen, mahallelerinde bulunan aşevi ile cami girişindeki tadilat çalışmasının Nallıhan Belediyesince yapıldığını söyledi.

Belediyeden her zaman destek gördüklerini belirten Özmen, "Bizlere desteğini esirgemeyen sayın belediye başkanımız İsmail Öntaş beye, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi beye ve Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Akan yerler, çürüyen kısımlar yenilendi. Çok şükür kışa girmeden eksiklikleri tamamladık." dedi.