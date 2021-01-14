Nallıhan'daki İpekyolu Doğa Kampı, ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Nallıhan'daki İpekyolu Doğa Kampı, ziyaretçilerini bekliyor

Nallıhan'da belediye tarafından Çayırhan Mahallesinde projelendirilen İpekyolu Kamp Alanı, kampçıların ziyaretine açıldı.

Nallıhan'da belediye tarafından Çayırhan Mahallesinde projelendirilen İpekyolu Kamp Alanı, kampçıların ziyaretine açıldı. Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesindeki güzellikleri ortaya çıkarmaya gayret ettiklerini, Çayırhan Mahallesindeki göl kenarında kurulan kamp alanına doğaseverleri beklediklerini bildirdi. Kamp alanının doğal güzelliklerinin yanında Juliopolis Antik Kenti ile tarihi zenginliğe de sahip olduğuna işaret eden Öntaş, şunları kaydetti: "Çayırhan'ın hemen yanı başındaki Davutoğlan Mahallesinde 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti ve Kız Tepesi Tabiat Parkı da görülmeye değer zenginlikler. Tüm doğaseverleri kamp alanına bekliyoruz"

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