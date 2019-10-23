Son Dakika Haberleri: Nallıhan'daki kuşların göçü başladı
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Nallıhan'daki kuşların göçü başladı

1 saat önce

Nallıhan'da kuş cennetindeki göçmen kuşların güneye göçü başladı.

Nallıhan'daki kuşların göçü başladı, System.String[]

Nallıhan'da kuş cennetindeki göçmen kuşların güneye göçü başladı.

Alınan bilgiye göre, Davutoğlan Mahallesi yakınlarında bulunan doğal kuş üreme yeri ve kuş cennetinde barınan kuş türleri, suların çekilmesi ve havaların soğumaya başlaması üzerine güneye doğru göç etmeye başladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, kuş cennetinde 180 kuş türünün barındığını, Aladağ çayında suların azalması nedeniyle kuşların başka yerlere göç etme durumunda kaldıklarını söyledi.

Soyu tehlike altında bulunan Karaleylek'in üreme mekanlarının başında Davutoğlan'daki kuş cennetinin geldiğini aktaran Öntaş, Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünden 5'nin burada yaşadığını ifade etti.

Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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