Nallıhan'daki kuşların göçü başladı

Nallıhan'da kuş cennetindeki göçmen kuşların güneye göçü başladı.

Alınan bilgiye göre, Davutoğlan Mahallesi yakınlarında bulunan doğal kuş üreme yeri ve kuş cennetinde barınan kuş türleri, suların çekilmesi ve havaların soğumaya başlaması üzerine güneye doğru göç etmeye başladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, kuş cennetinde 180 kuş türünün barındığını, Aladağ çayında suların azalması nedeniyle kuşların başka yerlere göç etme durumunda kaldıklarını söyledi.

Soyu tehlike altında bulunan Karaleylek'in üreme mekanlarının başında Davutoğlan'daki kuş cennetinin geldiğini aktaran Öntaş, Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünden 5'nin burada yaşadığını ifade etti.