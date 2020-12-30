Nallıhan'daki Nasuh Paşa Camisi'nde çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, tarihi camiye yakışan bir çevre düzenlemesini hayata geçirdiklerini, caminin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Cami avlusuna iki musalla taşı yerleştirildi. Musalla taşlarının üzeri, şemsiyeyle örtüldü. Avludaki cemaat alanı da genişletildi.

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