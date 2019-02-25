Son Dakika Haberleri: Nallıhan'daki Öğrencilerden Pazarda Kitap Okuma Etkinliği

Nallıhan'daki Öğrencilerden Pazarda Kitap Okuma Etkinliği

42 dakika önce

Nallıhan ilçesindeki Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri pazarda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Nallıhan'daki Öğrencilerden Pazarda Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Nallıhan ilçesindeki Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri pazarda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Okul yönetiminin başlattığı çalışma ile ilçede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için pazarda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Okul Müdürü Hüseyin Özsoy da katıldı.

Çalışkan, yaptığı açıklamada okul idaresi ve öğrencilerin böyle bir çalışma başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için yürütülen çalışmaların destekçisi olduklarını aktardı.

Özsoy da, bu çalışma kapsamında ilçenin önemli noktalarında toplu şekilde kitap okumayı sürdüreceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Tapduk Emre, Nallıhan, Güncel
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