Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor

Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen ediliyor.

Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen ediliyor. Yangın, saat 16.20 civarında Nallıhan ilçesi Beyalan, Nallıgölcuk, Sürmece mevkii köylerinin arkasındaki ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen edildiği aktarıldı.

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