Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak 68 Arazöz 5 dozer 1 yönetim helikopteri ile müdahale edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 68 Arazöz, 5 Dozer, 1 Yönetim Helikopteri ile müdahale edildi. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Bursa gibi illerden de itfaiye erleri yangın alanına sevk edildi. Alevlerin ise Zaimoglu ve Yesilyurt köylerinde önlem amaçlı evler boşaltılırken, köylülerde ekiplere yardım ettim. Ayrıca İzmir'den gelen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı suyla müdahale ettiği öğrenildi.