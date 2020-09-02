Nallıhan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gün boyu devam etti.

Ekipler, farklı noktalarda ortaya çıkan yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada bölgede birçok noktada çıkan küçük çaplı yangına uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuldu.