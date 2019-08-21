Son Dakika Haberleri: Nallıhan'daki tır kazasında faciadan dönüldü
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Nallıhan'daki tır kazasında faciadan dönüldü

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara karayolunda yolun kaygan olması nedeniyle tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Nallıhan'daki tır kazasında faciadan dönüldü, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara karayolunda yolun kaygan olması nedeniyle tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tırda maddi hasar meydana gelirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Nallıhan Ankara karayolunda U.B. yönetimindeki 06 NDR 79 plakalı tır, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken tır sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu kapanan yolda 5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:12 Kaynak: İHA
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