Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Nalıhan'da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca uçak ve helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları ile kontrol altına alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangının etkili olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangın alanında yetkililerden bilgi alan Yavaş, her türlü yardımın yapılacağını belirterek, gerekli lojistik desteğin sağlanacağını söyledi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Doğukan Can Yüksel - Bayram Türüdü/İHA)